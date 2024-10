Corrieretoscano.it - Per il cartellone del Metastasio di Prato c’è ‘Il Risveglio’ di Pippo Del Bono

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Torna aldiDelcon il suo nuovo spettacolo. L’appuntamento con Il Risveglio è dal 31 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta non ci sono nello spettacolo i testi degli autori cheDelha amato, ma suoi racconti e poesie che gli consentono di esprimersi nelle proprie debolezze, paure e speranze. Il risveglio, ideale seguito di Amore, parte da un’esperienza personale per rovesciarsi in un sentimento di perdita che riguarda tanti, è un gesto di solitaria ribellione per cercare di rinascere, un racconto salvifico delle proprie debolezze, paure, speranze, è la volontà di continuare a vivere e di allargare lo sguardo a ciò che ci circonda. È un risveglio individuale e collettivo.