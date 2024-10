Pd, Schlein: “Puntiamo a essere il primo partito in Italia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiaro quale sia l’obiettivo del Pd: Puntiamo a essere il primo partito, non solo a Genova ma in tutta Italia ma “per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi”, ha dichiarato la segretaria dem in un’intervista a Repubblica. Quanto alle regionali in Liguria “siamo molto dispiaciuti perché ci è mancato poco: quando si arriva a un soffio fa più male. Per questo va detto un grande grazie ad Andrea Orlando che ha fatto una splendida campagna elettorale”, ha affermato. In Liguria il Pd ha dato il massimo “Il Pd ha dato il massimo, abbiamo sfiorato il 29%, due punti in più rispetto alle Europee e 9 sulle precedenti regionali. Siamo il primo partito della Liguria, davanti a FdI che invece ha perso 11 punti in cinque mesi, e abbiamo vinto a Genova, la città di cui è sindaco Marco Bucci: ci dà speranza in vista delle prossime comunali”. Lapresse.it - Pd, Schlein: “Puntiamo a essere il primo partito in Italia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La segretaria del Pd, Elly, ha chiaro quale sia l’obiettivo del Pd:il, non solo a Genova ma in tuttama “per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi”, ha dichiarato la segretaria dem in un’intervista a Repubblica. Quanto alle regionali in Liguria “siamo molto dispiaciuti perché ci è mancato poco: quando si arriva a un soffio fa più male. Per questo va detto un grande grazie ad Andrea Orlando che ha fatto una splendida campagna elettorale”, ha affermato. In Liguria il Pd ha dato il massimo “Il Pd ha dato il massimo, abbiamo sfiorato il 29%, due punti in più rispetto alle Europee e 9 sulle precedenti regionali. Siamo ildella Liguria, davanti a FdI che invece ha perso 11 punti in cinque mesi, e abbiamo vinto a Genova, la città di cui è sindaco Marco Bucci: ci dà speranza in vista delle prossime comunali”.

