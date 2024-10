Pavia, senza stipendio da quattro mesi, operaio si arrampica sulla gru. (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pavia, 30 ottobre 2024 – È salito sulla gru all’imbrunire e si è seduto pronunciando ad alta voce qualche frase che non è stata compresa. Un operaio da ore sta protestando. Da quanto si è potuto apprendere l’uomo in passato ha lavorato per una ditta che era impegnata in via Treves nella costruzione di una nuova palestra polifunzionale accanto al palazzetto dello sport. All’origine della protesta ci sarebbe una rivendicazione economica. L’uomo, di origini egiziane, pare non abbia percepito quattro mesi di stipendio e, avendo moglie e tre figli di cui occuparsi, ha perso la testa fino a decidere di arrampicarsi a diversi metri d’altezza. Ilgiorno.it - Pavia, senza stipendio da quattro mesi, operaio si arrampica sulla gru. Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – È salitogru all’imbrunire e si è seduto pronunciando ad alta voce qualche frase che non è stata compresa. Unda ore sta protestando. Da quanto si è potuto apprendere l’uomo in passato ha lavorato per una ditta che era impegnata in via Treves nella costruzione di una nuova palestra polifunzionale accanto al palazzetto dello sport. All’origine della protesta ci sarebbe una rivendicazione economica. L’uomo, di origini egiziane, pare non abbia percepitodie, avendo moglie e tre figli di cui occuparsi, ha perso la testa fino a decidere dirsi a diversi metri d’altezza.

Pavia, senza stipendio da quattro mesi, operaio si arrampica sulla gru.

Pavia, 30 ottobre 2024 – È salito sulla gru all'imbrunire e si è seduto pronunciando ad alta voce qualche frase che non è stata compresa. Un operaio da ore sta protestando. Da quanto si è potuto appre ...

