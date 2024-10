Pagelle Venezia-Udinese 3-2 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pohjanpalo infallibile dal dischetto, Oristanio decisivo dalla panchina. Sono i due migliori in campo nelledi3-2, match che regala un successo pesantissimo ai lagunari, capaci di portarsi a quota otto punti. Una rimonta che rimarrà indelebile nella storia del: i friulani si portano sul 2-0, Pohjanpalo accorcia le distanze, ma il rosso di Toure facilita la missione dei padroni di casa che rimontano fino al 3-2 con la rete di Nicolussi Caviglia e un altro rigore di Pohjanpalo. Tre le reti segnate nel primo tempo. A dare la scossa alla partita è l’che passa in vantaggio al 19?. Payero dà il via alla ripartenza e innesca Iker Bravo, che lavora un pallone in area e libera al tiro Lovric che apre il piattone e batte Stankovic. Al 25? c’è lo 0-2.