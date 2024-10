Zonawrestling.net - Orange Cassidy: “In passato non avrei mai provato a vincere l’AEW World Title”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nelle ultime settimane,è apparentemente in rotta di collisione conChampion Jon Moxley, soprattutto dopo che il gruppo di quest’ultimo ha attaccato Chuck Taylor, durante l’episodio del 23 ottobre di AEW Dynamite.ha detenutoInternational Championship ed in precedenza, ha già combattuto per il titolo mondiale. In un’intervista con “Youngstown Studio”,ha parlato di cosa significherebbe per lui diventare potenzialmenteChampion. Le parole diha detto: “Per meChampion rappresenta il wrestling professionistico ed anche ciò che dovrebbe essere, può essere ed è, ed indossare quella cintura significa che sei il miglior wrestler del mondo. Quindi è qualcosa che nonmai pensato di provare ad ottenere.