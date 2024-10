Ora Scarpinato vuole le sue intercettazioni: il "niet" dell'Antimafia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex pm Roberto Scarpinato, oggi senatore M5S e membro della Commissione Antimafia, ha chiesto alla presidente Chiara Colosimo di potere accedere alle intercettazioni che lo riguardano. In barba a qualsiasi considerazione sul possibile conflitto d'interessi. Infatti, Colosimo si è trovata costretta ad opporgli un netto rifiuto. Ieri a Palazzo San Macuto lo sconcerto era evidente, tanto più che proprio nei giorni scorsi i deputati e i senatori di maggioranza hanno presentato una proposta di legge in entrambi i rami del parlamento con cui si chiede di estromettere dalle sedute della Commissione quei parlamentari in una chiara posizione di «incompatibilità ».   I casi più eclatanti sono due. Iltempo.it - Ora Scarpinato vuole le sue intercettazioni: il "niet" dell'Antimafia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex pm Roberto, oggi senatore M5S e membroa Commissione, ha chiesto alla presidente Chiara Colosimo di potere accedere alleche lo riguardano. In barba a qualsiasi considerazione sul possibile conflitto d'interessi. Infatti, Colosimo si è trovata costretta ad opporgli un netto rifiuto. Ieri a Palazzo San Macuto lo sconcerto era evidente, tanto più che proprio nei giorni scorsi i deputati e i senatori di maggioranza hanno presentato una proposta di legge in entrambi i rami del parlamento con cui si chiede di estromettere dalle sedutea Commissione quei parlamentari in una chiara posizione di «incompatibilità ».   I casi più eclatanti sono due.

Ascolta ora «Cosa ha da nascondere il senatore Scarpinato sulla vicenda Borsellino?». Così Raffella Paita di Italia Viva dà voce alla domanda che tanti si fanno in questi giorni in Parlamento, e in pa ...

Chiede di andare a riferire la sua versione sulla strage di via d’Amelio, in particolare in relazione a quello che gli ha raccontato l’ex pentito Maurizio Avola. Mentre infuria il cosiddetto caso Scar ...

Secondo fonti confidenziali, notoriamente bene informate, Scarpinato nella conversazione con Natoli, non solo istruisce il suo vecchio amico, che nel frattempo è stato citato a comparire davanti alla ...

