Nonno Gino balla la techno al funerale del nipote Kevin Gentilin, morto a 15 anni in un incidente: “La tua musica mi faceva impazzire” - VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nonno Gino balla davanti alla bara del nipote Nonno Gino balla la techno al funerale del nipote Kevin Gentilin, morto a 15 anni in un incidente. Un VIDEO diventato virale in queste ore sul web, con l'uomo che ha voluto dire addio al nipote a suo modo, sulle note dei brani dance su cui si eran Ilgiornaleditalia.it - Nonno Gino balla la techno al funerale del nipote Kevin Gentilin, morto a 15 anni in un incidente: “La tua musica mi faceva impazzire” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)davanti alla bara dellaaldela 15in un. Undiventato virale in queste ore sul web, con l'uomo che ha voluto dire addio ala suo modo, sulle note dei brani dance su cui si eran

