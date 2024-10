Mistermovie.it - Mister Movie | Scary Movie 6 sarà un Reboot o Sequel?

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.è pronto a tornare con unche riunisce gli iconici fratelli Wayans, insieme per una nuova sceneggiatura e una produzione originale. Scopri le ultime novità sul film che promette di rilanciare le parodie horror. Un Ritorno Inaspettato: I Fratelli Wayans e Rick Alvarez di Nuovo alla Guida delDopo anni di attesa, la notizia che i fan diaspettavano è finalmente arrivata: il franchise torna in una veste nuova, con una sceneggiatura originale firmata dai creatori storici Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans. I fratelli, affiancati dal produttore Rick Alvarez, collaboreranno per dare vita a una parodia rinnovata e al passo coi tempi, riportando il loro celebre umorismo nei cinema.