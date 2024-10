Milan-Napoli, Fonseca: “Sono più fiducioso che mai. Giocando così…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca: “Sono più fiducioso che mai. Giocando così…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli, Fonseca: “Sono più fiducioso che mai. Giocando così…”; Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Napoli: Fonseca è a -11 da Conte; Milan-Napoli Fonseca senza Theo e Reijnders. Conte con Gilmour; Milan-Napoli, Fonseca ne convoca cinque dal Milan Futuro; Esonero Fonseca, valanga di critiche: scelto il sostituto; Milan-Napoli, tegola last minute per Fonseca!; Leggi >>>

Serie A: Conte batte Fonseca, Milan ko e Napoli vola a +7

(ansa.it)

Cinico, spietato, concreto: il Napoli fa la voce grossa a San Siro e con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia conquista tre punti importantissimi per gli equilibri di forza del campionato.

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

(sportmediaset.mediaset.it)

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Fonseca: «L'ambizione del Milan è lo scudetto. Leao...»

(milannews24.com)

Fonseca a Dazn: «L’ambizione del Milan è lo scudetto, ma col Napoli non è decisiva ... ASPETTARSI DI PIU’ DA LOFTUS-CHEEK – «Sono state le caratteristiche della partita. Oggi non abbiamo Pulisic che ...

Milan-Napoli, Fonseca: "Possiamo lottare per lo scudetto"

(sport.sky.it)

A San Siro arriva il Napoli con grande fiducia... "Sono fortissimi con un allenatore fortissimo. Sono primi, arrivano qui molto motivati. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Il ...