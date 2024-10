Thesocialpost.it - Maternità surrogata, coppia italiana fermata in Argentina

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due cittadini italiani sono stati bloccati all’aeroporto di Buenos Aires mentre tentavano di rientrare in Italia con una bambina nata attraverso. La vicenda, riportata dal quotidiano argentino La Nacion, riguarda unadi uomini che avrebbe raggiunto un accordo con una donna di Rosario, per la gestazione della piccola, nata il 10 ottobre in una clinica della capitale. Il padre biologico è un oncologo di Padova e, secondo l’accordo, la bambina sarebbe stata portata in Italia per essere cresciuta dalla. In cambio della gravidanza, la donna avrebbe ricevuto una somma di 6 milioni di pesos, corrispondenti a circa 5.500 euro. Un funzionario argentino, citato dalla stampa, ha definito il caso “molto complesso”, sottolineando l’assenza di regolamentazioni precise inper quanto riguarda la