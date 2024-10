Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio riceve l’onorificenza di Cavaliere: “La dedico a mio padre, ricordo ancora la cerimonia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia primogenita dell’ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio, ha ricevuto al Quirinale l’onorificenza di Cavaliere del lavoro, concessale il 2 giugno scorso (insieme ad altre 24 personalità) dal capo dello Stato Sergio Mattarella. La nomina ha attirato l’attenzione perché Silvio Berlusconi – morto il 12 giugno del 2023 – era universalmente noto anche con l’appellativo di “Cavaliere”, avendo ricevuto l’onorificenza a 41 anni, nel lontano 1977, dall’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone. Il titolo per la verità gli fu revocato nel 2014, dopo la conferma in via definitiva della condanna per frode fiscale nel processo sui diritti tv Mediaset, salvo poi venirgli restituito con la sentenza di riabilitazione del maggio 2018. Marina Berlusconi ha ribadito di voler dedicare il riconoscimento al padre. Ilfattoquotidiano.it - Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio riceve l’onorificenza di Cavaliere: “La dedico a mio padre, ricordo ancora la cerimonia” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), presidente di Fininvest e figliadell’ex premier e fondatore di Forza Italia, ha ricevuto al Quirinaledidel lavoro, concessale il 2 giugno scorso (insieme ad altre 24 personalità) dal capo dello Stato Sergio Mattarella. La nomina ha attirato l’attenzione perché– morto il 12 giugno del 2023 – era universalmente noto anche con l’appellativo di “”, avendo ricevutoa 41 anni, nel lontano 1977, dall’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone. Il titolo per la verità gli fu revocato nel 2014, dopo la conferma in via definitiva della condanna per frode fiscale nel processo sui diritti tv Mediaset, salvo poi venirgli restituito con la sentenza di riabilitazione del maggio 2018.ha ribadito di voler dedicare il riconoscimento al

