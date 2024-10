Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 51 morti. “Intrappolati come topi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono almeno 51 le persone che nella notte sono morte nella regione di Valencia a causa delle piogge provocate dalla Dana , che da 48 ore si abbatte sulla Spagna. A confermarlo è una nota del Centro di coordinamento operativo integrato del ministero dell’Interno spagnolo, che parla di un bilancio ancora provvisorio. Tra di loro ci sarebbero anche bambini e neonati, oltre alle numerose persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Il presidente della Regione Carlos Mazòn ha detto che è «materialmente impossibile» quantificare il numero esatto delle vittime. Al momento non risultano connazionali tra le vittime dell’alluvione a Valencia. Lo comunica la Farnesina spiegando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue «con la massima attenzione» la situazione. «Per qualsiasi esigenza» la Farnesina invita a contattare l’unità di crisi. Thesocialpost.it - Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 51 morti. “Intrappolati come topi” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono51 le persone che nella notte sono morte nella regione di Valencia a causa delle piogge provocate dalla Dana , che da 48 ore si abbatte sulla. A confermarlo è una nota del Centro di coordinamento operativo integrato del ministero dell’Interno spagnolo, che parla di un bilancio ancora provvisorio. Tra di loro ci sarebbero anche bambini e neonati, oltre alle numerose persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Il presidente della Regione Carlos Mazòn ha detto che è «materialmente impossibile» quantificare il numero esatto delle vittime. Al momento non risultano connazionali tra le vittime dell’alluvione a Valencia. Lo comunica la Farnesina spiegando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue «con la massima attenzione» la situazione. «Per qualsiasi esigenza» la Farnesina invita a contattare l’unità di crisi.

Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 40 morti, ci sono anche dispersi

Tragedia in Spagna: i media locali, in particolare il quotidiano La Provincia, fanno riferimento a 40 morti secondo stime e news ancora approssimative.

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione ...

Spagna, alluvione a Valencia: auto trascinate dall’acqua

Molte scuole primarie e secondarie sono rimaste chiuse oggi a causa del maltempo nel sud-est della Spagna, colpito da forti piogge, grandinate ...

Spagna, alluvione a Valencia e in altre province del Sud-Est: oltre 50 morti. VIDEO

Leggi su Sky TG24 l'articolo Spagna, alluvione a Valencia e in altre province del Sud-Est: oltre 50 morti. VIDEO ...