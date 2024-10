Lucca Comics & Games 2024: gli eventi da non perdere alla fiera più attesa dell’anno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche quest’anno, quel giorno è arrivato. Nella suggestiva cornice del capoluogo toscano che lo ospita da anni, il Lucca Comics & Games si prepara ad aprire nuovamente i battenti. La fiera annuale dedicata a fumetti, anime, videogiochi, collezionismo e cosplay inizierà oggi, 30 ottobre, e si protrarrà fino al 3 novembre. Cinque giorni di festa per tutti gli appassionati del genere, tra momenti di festa e incontri con diverse personalità dei settori interessati. Il calendario del 2024 è particolarmente ricco, e questa si preannuncia un’edizione da ricordare. Come sempre, la manifestazione coinvolgerà l’intera città, e anche di più; le attività, infatti, si svolgeranno dentro e fuori le mura medievali che circondano il centro storico. Metropolitanmagazine.it - Lucca Comics & Games 2024: gli eventi da non perdere alla fiera più attesa dell’anno Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche quest’anno, quel giorno è arrivato. Nella suggestiva cornice del capoluogo toscano che lo ospita da anni, ilsi prepara ad aprire nuovamente i battenti. Laannuale dedicata a fumetti, anime, videogiochi, collezionismo e cosplay inizierà oggi, 30 ottobre, e si protrarrà fino al 3 novembre. Cinque giorni di festa per tutti gli appassionati del genere, tra momenti di festa e incontri con diverse personalità dei settori interessati. Il calendario delè particolarmente ricco, e questa si preannuncia un’edizione da ricordare. Come sempre, la manifestazione coinvolgerà l’intera città, e anche di più; le attività, infatti, si svolgeranno dentro e fuori le mura medievali che circondano il centro storico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giubileo 2025: la mascotte ufficiale “Luce” a “Lucca Comics & Games”; Lucca Comics, pronti, via!; Lucca Comics and Games, inaugurazione al Giglio con il maestro Amano. Il meglio della prima giornata; Lucca Comics, Himorta: “Il cosplaying è l’anima della fiera, il pilastro che unisce diverse generazioni”; Lucca Comics, Pistoia città base per andare all’evento; Il treno di The Legend of Zelda sarà a Lucca Comics & Games, vediamo quando; Leggi >>>

Parte Lucca Comics & Games 2024, cosa non lasciarsi sfuggire dalla nuova edizione

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Parte Lucca Comics & Games 2024, cosa non lasciarsi sfuggire dalla nuova edizione ...

Lucca Comics & Games 2024: gli eventi da non perdere alla fiera più attesa dell’anno

(msn.com)

Anche quest’anno, quel giorno è arrivato. Nella suggestiva cornice del capoluogo toscano che lo ospita da anni, il Lucca Comics & Games si prepara ad aprire nuovamente i battenti. La fiera annuale ded ...

Lucca Comics & Games, si parte sulle ali della fantasia. La nostra diretta

(msn.com)

Prende il via il festival che racconta fumetto, giochi, animazione, libri per ragazzi, cosplay, serie tv, musica ...

Lucca Comics & Games 2024 ha inizio: gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 30 ottobre

(informazione.it)

Il copione è sempre lo stesso: rodato, consolidato e ammirato. Una città che si apre come uno scrigno magico e svela al mondo la sua anima. Lucca, basta la parola e sai già che si parla di fumetti, gi ...