'L'ora della sorellanza - fatte non fummo a viver come maschi' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sarà a novembre il debutto nei teatri di Bari e provincia di “L’ora della sorellanza”, l’atto unico dello scrittore e giornalista Michele Diomede con la brillante regia di Maria Albacello e un cast, tutto al femminile, composto da Lucia Scarli, Anna Rita Elia, Francesca Caravella, Isabella Baritoday.it - 'L'ora della sorellanza - fatte non fummo a viver come maschi' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sarà a novembre il debutto nei teatri di Bari e provincia di “L’ora”, l’atto unico dello scrittore e giornalista Michele Diomede con la brillante regia di Maria Albacello e un cast, tutto al femminile, composto da Lucia Scarli, Anna Rita Elia, Francesca Caravella, Isabella

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: 'L'ora della sorellanza', a Bari il debutto dell'opera dello scrittore Michele Diomede; Attacchi ad Arianna come contro il Cav, l'ira della premier; Con la scusa del complotto sulle sorelle Meloni si scordano le liti nel centrodestra; Azzurra Rinaldi: «A Women in Food ho respirato sorellanza. E ora aspetto la prossima edizione»; Com’è nato il caso politico della presunta indagine su Arianna Meloni; Arianna Meloni è indagata? No (per ora), ma tutti ne sono certi. Dall’ipotesi Sallusti al “reato di sorellanza” di Sechi e Giorgia che evoca Berlusconi e i magistrati, ecco perché la chiave è forse quello che disse a Francesca Pascale… - - Mowmag.co; Leggi >>>

'L'ora della sorellanza - fatte non fummo a viver come maschi'

(baritoday.it)

nonché dal registro recitativo delle cinque attrici a cui fa pendant la scenografia onirica, ideata dall’esperto e pluripremiato Damiano Pastoressa. L’ora della Sorellanza è storia di un patto tra ...

Ora solare 2024, ecco quando si fa il cambio dell'ora

(wired.it)

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3 A.M. tutte le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Così facendo, si guadagneranno 60 minuti di sonno in più ma farà buio prima ...

L'ora della verità streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere L'ora della verità in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di L'ora della verità in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ...

Ora solare 2024, ecco quando cambia e come spostare le lancette dell’orologio

(immobiliare.it)

Video ora della Video ora della

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, avviene il cambio tra l’ora legale e l’ora solare, un momento che segnala la fine della stagione estiva e un ritorno a giornate più corte. Nel 2024, il passaggio ...