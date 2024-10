LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 84-87, Eurolega basket in DIRETTA: Napier beffa le V nere in un finale thrilling (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Napier aveva fatto 0/6 da tre prima dell’ultimo tiro dall’arco. Ha segnato quello. Per le V nere quinta sconfitta su sei partite, ora il derby italiano diventerà una questione di ridare fiducia all’una o all’altra tra Segafredo e Olimpia Milano. TOP SCORER – Bologna: Shengelia 21; Bayern: Edwards 26 SFIORA IL MIRACOLO MORGAN: prende palla e tira da 10 metri, la sfera prende il secondo ferro ed esce, arriva una sconfitta che brucia tantissimo per le V nere per com’è arrivata. Rimessa assegnata alla Segafredo per ultimo tocco di Napier, mancano 4 decimi alla fine. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 84-87, Eurolega basket in DIRETTA: Napier beffa le V nere in un finale thrilling Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.aveva fatto 0/6 da tre prima dell’ultimo tiro dall’arco. Ha segnato quello. Per le Vquinta sconfitta su sei partite, ora il derby italiano diventerà una questione di ridare fiducia all’una o all’altra tra Segafredo e Olimpia Milano. TOP SCORER –: Shengelia 21;: Edwards 26 SFIORA IL MIRACOLO MORGAN: prende palla e tira da 10 metri, la sfera prende il secondo ferro ed esce, arriva una sconfitta che brucia tantissimo per le Vper com’è arrivata. Rimessa assegnata alla Segafredo per ultimo tocco di, mancano 4 decimi alla fine.

Alla Unipol Arena di Bologna si presentano questa sera, per la sesta giornata di EuroLeague nella seconda settimana con doppio turno, i bavaresi del Bayern Monaco (record 3-2)

Diretta Virtus Bologna Bayern: le V nere si sono finalmente sbloccate in Eurolega e stasera puntano al bis contro i tedeschi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sesto turno di Eurolega

Un'altra settimana intensa per il basket europeo con l'Eurolega. Siamo già al sesto turno della prima fase e la Virtus Bologna vuole finalmente iniziare a