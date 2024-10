Lavori pubblici, riqualificazione in vista per due luoghi del centro storico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuove riqualificazioni in vista all'interno del Comune di Bondeno. In questo caso, si tratta di piazza Garibaldi e di viale della Repubblica, vale a dire il pieno centro storico del capoluogo. L'Ente si è infatti aggiudicato il nuovo bando regionale sulla riqualificazione e valorizzazione delle Ferraratoday.it - Lavori pubblici, riqualificazione in vista per due luoghi del centro storico Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuove riqualificazioni inall'interno del Comune di Bondeno. In questo caso, si tratta di piazza Garibaldi e di viale della Repubblica, vale a dire il pienodel capoluogo. L'Ente si è infatti aggiudicato il nuovo bando regionale sullae valorizzazione delle

Luino, riqualificazione dell’ex carcere e nuovi alloggi: progetto di rigenerazione urbana con il Politecnico di Milano

(laprovinciadivarese.it)

L’intervento va oltre il semplice recupero prevedendo la trasformazione dell'area in un ambito dedicato all’housing destinato a rispondere alle esigenze della cittadinanza. Il sindaco Bianchi: "Un pas ...

Si concluderanno a novembre i lavori di riqualificazione del centro di Verciano

(lagazzettadilucca.it)

E’ a buon punto la riqualificazione ... ai lavori pubblici, Matteo Francesconi-. La zona interessata dai lavori è infatti strategica, perché è il cuore pulsante del paese, vista la presenza ...

Riccione, opere pubbliche: piano triennale da 77 milioni

(corriereromagna.it)

La Giunta di Riccione ha approvato il quadro complessivo degli interventi che l’amministrazione comunale ha in programma per il prossimo triennio per ...

Lavori di Riqualificazione del Lungomare: nuova illuminazione a LED e lampioni di design

(maremmanews.it)

Castiglione della Pescaia: Sono partiti i lavori di riqualificazione del lungomare ... «I lampioni - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Susanna Lorenzini - saranno posizionati tutti ...