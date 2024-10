Lavori di scavo per la costruzione di una linea elettrica a Torre Faro, ancora divieti di sosta e al transito (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E-distribuzione rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi e dei numerosi sottoservizi presenti lungo la via Pozzo Giudeo a Torre Faro, i provvedimenti viabili dei giorni di chiusura sono prorogati da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre, sabato e domenica Messinatoday.it - Lavori di scavo per la costruzione di una linea elettrica a Torre Faro, ancora divieti di sosta e al transito Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E-distribuzione rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi e dei numerosi sottoservizi presenti lungo la via Pozzo Giudeo a, i provvedimenti viabili dei giorni di chiusura sono prorogati da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre, sabato e domenica

