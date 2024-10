La Provinciale 62 della Valsassina chiude al traffico per due giorni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Importanti lavori di manutenzione, la strada Provinciale 62 chiude per due giorni. L'ordinanza della Provincia di Lecco è stata diramata nella giornata di mercoledì 30 ottobre: sono in programma interventi di manutenzione straordinaria del ponte stradale ubicato in prossimità Leccotoday.it - La Provinciale 62 della Valsassina chiude al traffico per due giorni Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Importanti lavori di manutenzione, la strada62per due. L'ordinanzaProvincia di Lecco è stata diramata nella giornata di mercoledì 30 ottobre: sono in programma interventi di manutenzione straordinaria del ponte stradale ubicato in prossimità

La Provinciale 62 della Valsassina chiude al traffico per due giorni

(leccotoday.it)

Importanti lavori di manutenzione, la strada Provinciale 62 chiude per due giorni.

GROSSA PERDITA D’ACQUA SULLA PROVINCIALE A BALLABIO: RIPARATA

(valsassinanews.com)

BALLABIO – È stata segnalata in questa mattinata di martedì 29 ottobre, dagli addetti alla manutenzione delle strade, una perdita d’acqua sulla Provinciale n. 62 – di fronte al parco sportivo “Due ...

Valsassina, 500 mila euro per gli asfalti lungo la Provinciale 62

(lecconotizie.com)

TACENO – La Provincia di Lecco sta eseguendo lavori di asfaltatura sulla strada provinciale 62 della Valsassina. Gli interventi, inseriti nell’elenco di lavori eseguiti e da eseguire nell ...

Sp 62 della Valsassina senso unico alternato e SP69 riapertura in entrambe le direzioni

(resegoneonline.it)

Sp 62 della Valsassina: regolamentazione a senso unico alternato gestito da impianto semaforico, dalle 8.30 di lunedì 4 ...