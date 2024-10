Dilei.it - La Principessa Lalla Khadija del Marocco fa la sua prima apparizione per Macron dopo cinque anni: sublime

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LaKhadja delha accolto Brigittee suo marito Emmanuel in occasione del loro viaggio di Stato a Rabat. Era dache non appariva in pubblico e ha lasciato tutti senza fiato. Mohammed VI, la Famiglia Reale marocchina riunita per lavolta a cena coiIl momento più glamour della visita di Stato di Emmanuel e Brigitteè stata sicuramente la cena ufficiale organizzata in loro onore dal Re Mohammed VI del, a cui ha partecipato tutta la Famiglia Reale, il Principe ereditario Moulay El Hassan, il Principe Moulay Rachid, la, laMeryem, laAsmaa, laHasnaa e perfino la discretache danessuno l’aveva più vista. Tutti erano seduti insieme al Presidente francese e alla First Lady.