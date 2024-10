La madre di Aurora | Ha ucciso una bambina la considerava una cosa sua

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mentre a Piacenza l’ex fidanzatino diè stato fermato con l’accusa di omicidio volontario, laMorena si sfoga. In un’intervista al Corriere della Sera dice che i due «avevano un rapporto conflittuale. Mi raccontava che lui la umiliava, dicendole che non era per niente bella, che era uno stecchino, che tutti la deridevano alle spalle. E io a rassicurarla: “Ma no, tu sei l’essere più bello che sia stato mai creato”». E accusa: «Hauna. Non è stato un femminicidio, ma un infanticidio». Il 15enne di Gossolengo era sul terrazzo quandoè caduta. Secondo la sorella l’ha buttata giù lui. Mentre l’autopsia ha certificato l’esistenza di un trauma cranico sul cadavere. Unasua, ricorda la, «la disprezzava, ma la riteneva unasua». L’aveva aggredita anche alla fermata del bus e una ragazza lo aveva fotografato.