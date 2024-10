Kyma Mobilità sospende le corse serali per Halloween (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIn relazione all’annosa problematica degli atti vandalici che costantemente vengono perpetrati in danno degli autobus di Kyma Mobilità in servizio pubblico di linea, e considerato che da qualche anno si registra un costante incremento di tali episodi specialmente nelle ore serali del 31 ottobre per la festa di Halloween, al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza sia del personale viaggiante che dell’utenza trasportata, Kyma Mobilità ha ritenuto necessario l’adozione di misure che possano ridurre tali rischi. Pertanto, nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, i servizi di linea rientreranno in deposito entro le ore 22:00; sul sito www.Kymamobilita.it è riportato il dettaglio delle ultime partenze delle corse bus dai rispettivi capolinea: Le corse di linea “Appia” per la zona industriale, comprese tra le ore 21.15 e le ore 21. Tarantinitime.it - Kyma Mobilità sospende le corse serali per Halloween Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIn relazione all’annosa problematica degli atti vandalici che costantemente vengono perpetrati in danno degli autobus diin servizio pubblico di linea, e considerato che da qualche anno si registra un costante incremento di tali episodi specialmente nelle oredel 31 ottobre per la festa di, al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza sia del personale viaggiante che dell’utenza trasportata,ha ritenuto necessario l’adozione di misure che possano ridurre tali rischi. Pertanto, nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, i servizi di linea rientreranno in deposito entro le ore 22:00; sul sito www.mobilita.it è riportato il dettaglio delle ultime partenze dellebus dai rispettivi capolinea: Ledi linea “Appia” per la zona industriale, comprese tra le ore 21.15 e le ore 21.

Kyma Mobilità riduce i servizi serali per Halloween: stop ai bus dopo le 22:00

(giornaledipuglia.com)

TARANTO - In vista del 31 ottobre, Kyma Mobilità ha deciso di ridurre i servizi di trasporto pubblico nelle ore serali per garantire maggiore sicurezza a bordo. La decisione è stata presa in seguito a ...

