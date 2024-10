Liberoquotidiano.it - Juve, difesa horror: solo pari contro il Parma. Thiago Motta è in grossi guai. L'Atalanta vola al terzo posto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un punto guadagnato (miracolosamente) a San Sirol'Inter, ma due punti persi in casail. Lantus esce dal posticipo della decima giornata di Serie A all'Allianz con un deludente 2-2 che allontanano i bianconeri dalla vetta e che confermano i problemi difensivi esplosi dal giorno del grave infortunio dell'uomo cardine della retroguardia, il brasiliano Bremer. Poteva anche andare peggio, agli uomini di, perché i ducali giocano senza alcun timore reverenziale e vanno per ben due volte in vantaggio con Delprato al 3' e con Sohm al 39', ma vengono raggiunti in entrami i casi dalle reti "americane" di McKennie al 31' e Weah al 50'. In classifica bianconeri quarti con 18 punti a -7 dal Napoli capolista, mentre gli emiliani sono 13esimi a quota 9 insieme a Como, Verona e Cagliari.