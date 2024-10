Italgam, arriva lo scovolo Evo Snake contro i piccioni per fotovoltaico e grondaie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) - L'innovativo scovolo ideato da Italgam è semplice da installare. Oltre al compito di barriera, svolge anche un effetto dissuasore assomigliando ad un serpente. Roma, 30 ottobre 2024. Novità in casa Italgam, la ditta di Roma specializzata nella produzione di dissuasori per allontanare i piccioni dagli impianti fotovoltaici o per salvaguardare le grondaie da foglie e volatili. È uscito in anteprima il nuovo scovolo anti piccioni Evo Snake ideato sia per fotovoltaico che per grondaie. Come lo scovolo Evo (“Evoluzione”), è studiato con una soluzione semplice ed estremamente funzionale. Oltre al compito di barriera, Evo Snake svolge anche un effetto dissuasore grazie alla sua colorazione con anelli bianchi che lo fanno assomigliare appunto ad un serpente molto velenoso. Liberoquotidiano.it - Italgam, arriva lo scovolo Evo Snake contro i piccioni per fotovoltaico e grondaie Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) - L'innovativoideato daè semplice da installare. Oltre al compito di barriera, svolge anche un effetto dissuasore assomigliando ad un serpente. Roma, 30 ottobre 2024. Novità in casa, la ditta di Roma specializzata nella produzione di dissuasori per allontanare idagli impianti fotovoltaici o per salvaguardare leda foglie e volatili. È uscito in anteprima il nuovoantiEvoideato sia perche per. Come loEvo (“Evoluzione”), è studiato con una soluzione semplice ed estremamente funzionale. Oltre al compito di barriera, Evosvolge anche un effetto dissuasore grazie alla sua colorazione con anelli bianchi che lo fanno assomigliare appunto ad un serpente molto velenoso.

Italgam, arriva lo scovolo Evo Snake contro i piccioni per fotovoltaico e grondaie

(adnkronos.com)

L’innovativo scovolo ideato da Italgam è semplice da installare. Oltre al compito di barriera, svolge anche un effetto dissuasore assomigliando ad un serpente.

