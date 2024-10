Incidente davanti alla Segafredo, sorpassa la fila di auto e si schianta: grave centauro di 21 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – grave Incidente, ieri mattina sulla via Nazionale, a Pianoro, in prossimità della frazione di Carteria di Sesto, all’altezza dell’azienda Segafredo. A rimanere gravemente ferito un 21enne, originario di Afragola, ma residente a Pianoro, che si stava recando a Bologna. Il giovane era in sella alla sua moto gialla e nera, poco dopo le 8, stava percorrendo la via Nazionale in direzione di Rastignano. Stando a quanto è stato accertato dalle forze dell’ordine intervenute, anche grazie alle testimonianze degli automobilisti, davanti al giovane motociclista c’era una lunga fila di auto incolonnate visto l’orario di punta. Ilrestodelcarlino.it - Incidente davanti alla Segafredo, sorpassa la fila di auto e si schianta: grave centauro di 21 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 –, ieri mattina sulla via Nazionale, a Pianoro, in prossimità della frazione di Carteria di Sesto, all’altezza dell’azienda. A rimaneremente ferito un 21enne, originario di Afragola, ma residente a Pianoro, che si stava recando a Bologna. Il giovane era in sellasua moto gie nera, poco dopo le 8, stava percorrendo la via Nazionale in direzione di Rastignano. Stando a quanto è stato accertato dalle forze dell’ordine intervenute, anche grazie alle testimonianze deglimobilisti,al giovane motociclista c’era una lungadiincolonnate visto l’orario di punta.

Incidente davanti alla Segafredo, sorpassa la fila di auto e si schianta: grave centauro di 21 anni

Violento impatto a Pianoro. Sotto choc il conducente della Bmw. Il ferito trasportato all’ospedale Maggiore in elisoccorso. Via Nazionale chiusa per oltre due ore ...

