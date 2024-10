Il “campo largo” è unito e granitico solo sul voto per “non salvare” Calenda. Un bel “pizzino” ai centristi… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quel voto contrario del centrosinistra unito sul possibile “salvataggio” di Calenda da parte di quel “campo largo” poco unito e poco largo sfilacciato e sconfitto in Liguria, ha ridato compattezza al centrosinistra nelle aule parlamentari ma solo contro un suo componente. Fuoco amico, si direbbe, quel via libera in Aula, al Senato, con 54 voti a favore e 85 astenuti, alla relazione della Giunta per le Elezioni e le Immunità sul caso Calenda-Mastella, che inguaia il leader di Azione nella querelle giudiziaria col vecchio democristiano. La Giunta presieduta dal dem, Dario Franceschini, relativamente alla richiesta della Procura di Roma, che aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader di Azione, dopo la querela presentata dall’ex ministro Clemente Mastella, ha detto sì: procedete. Secoloditalia.it - Il “campo largo” è unito e granitico solo sul voto per “non salvare” Calenda. Un bel “pizzino” ai centristi… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quelcontrario del centrosinistrasul possibile “salvataggio” dida parte di quel “” pocoe pocosfilacciato e sconfitto in Liguria, ha ridato compattezza al centrosinistra nelle aule parlamentari macontro un suo componente. Fuoco amico, si direbbe, quel via libera in Aula, al Senato, con 54 voti a favore e 85 astenuti, alla relazione della Giunta per le Elezioni e le Immunità sul caso-Mastella, che inguaia il leader di Azione nella querelle giudiziaria col vecchio democristiano. La Giunta presieduta dal dem, Dario Franceschini, relativamente alla richiesta della Procura di Roma, che aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader di Azione, dopo la querela presentata dall’ex ministro Clemente Mastella, ha detto sì: procedete.

