I pm di Milano insistono, a processo la ministra Santanchè

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l'udienza preliminare, hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di FdI ha dismesso le cariche. "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto", compresa Daniela Santanchè, in relazione alle presunte irregolarità sui conti. Lo hanno affermato, da quanto si è saputo, i pm di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi nel loro intervento nell'udienza preliminare, a porte chiuse.

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. (ANSA) ...

Ascolta ora È la più insidiosa delle accuse che la Procura di Milano muove a Daniela Santanchè. Ed è anche quella che ora scivola in là nel tempo, a distanza di sicurezza dalle intemperie della polemi ...