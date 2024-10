I ladri spaccano la porta e rubano tutto (anche le donazioni) al canile Valbrasca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un brutto risveglio questa mattina per Marco Marelli e tutti i volontari del canile della Valbrasca. Hanno trovato il vetro della porta spaccato e qualcuno ha rubato tutto, senza pietà verrebbe da aggiungere. Hanno portato via un computer,  i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari Quicomo.it - I ladri spaccano la porta e rubano tutto (anche le donazioni) al canile Valbrasca Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un brutto risveglio questa mattina per Marco Marelli e tutti i volontari deldella. Hanno trovato il vetro dellaspaccato e qualcuno ha rubato, senza pietà verrebbe da aggiungere. Hannoto via un computer,  i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I ladri spaccano la porta e rubano tutto (anche le donazioni) al canile Valbrasca; Furto al Politeama, ladri spaccano la vetrina del Golosone e rubano mille euro in contanti; Albaro, ladri forzano la porta di casa e rubano duemila euro; Furto al Susan Coffee di Novellara, i ladri spaccano la vetrata con un tombino e rubano fondo cassa e alcolici; Furto nella notte al Conad di via Messina Marine, ladri spaccano la saracinesca e rubano i prosciutti; Vandali forzano la porta del Pattinodromo delle Rose convinti di trovare soldi: rubano qualche bibita e distru; Leggi >>>

Spaccata notturna al “Tambellini“. Ladri in fuga con la cassaforte piena

(msn.com)

Il colpo è stato messo a segno al supermercato di Sant’Alessio. Il bottino ammonta a ben 29mila euro. Tre malviventi incappucciati hanno sfondato la vetrata con una Golf rubata ...

Ladri in un'officina in Canavese: sfondano l'ingresso e rubano una Golf

(giornalelavoce.it)

Una nuova spaccata ... e una delle porte d'ingresso dell'officina. L’azienda, che finora non aveva mai subito furti di questa portata, è dotata di un sistema di sorveglianza e protetta da tre cani, ...

Roma, ladri in casa rubano anche le fedi nunziali: arrestati dalla polizia quando escono dal portone

(msn.com)

Una coppia di 80enni stava per finire nella trappola di due truffatori che si sono spacciati per operai del gas. E' accaduto al Prenestino ed una pattuglia della polizia ha visto tutto ...

Derubati a casa, lanciano un avviso ai ladri: «Siamo pronti ad armarci»

(ilgazzettino.it)

Video ladri spaccano Video ladri spaccano

SPRESIANO - «Vogliamo difenderci. Ci stiamo preparando ad armarci» spiega Ornella Sarais in diretta su Antenna 3. Nella sua abitazione di via Colombo, dove vive con il marito ...