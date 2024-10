Metropolitanmagazine.it - Grimorio, i libri di magia del Medioevo fra incantesimi e appunti soprannaturali

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idinon sono più reliquie del passato. Lo testimonia il revival dei grimori sotto forma didelle ombre, i testi adottati dalle sette esoteriche del nuovo millennio. Che vengano presentati come strumenti demoniaci, tesori di scienze perdute o semplici diari di donne perseguitate, i grimori hanno sempre preso la forma di un manuale di istruzioni per l’uso dellascritta,incisa L’arabo pazzo Abdul Alhazred scrive il Necronomicon. Ph: mediorientedintorni Ilè un libro magico, scritto in forma di diario segreto, attraverso cui chi si cimentava di stregoneria poteva tenere traccia dei suoi progressi. A seconda della branca prediletta dal possessore, potevano trovarsi rituali di divinazione,protettivi, ricette di pozioni e rimedi di erboristeria, scongiuri e anatemi.