Grave una ciclista travolta da un furgone in strada Scartazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Intono alle ore 17.00 di oggi una ciclista ha riportato ferite molto gravi dopo essere stata colpita da un furgone. E' accaduto lungo strada Scartazza, nelle campagne ad est di Modena, nel tratto prossimo all'incrocio con Stradello Bonaghino. Secondo quanto ricostruito sul posto in maniera Modenatoday.it - Grave una ciclista travolta da un furgone in strada Scartazza Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Intono alle ore 17.00 di oggi unaha riportato ferite molto gravi dopo essere stata colpita da un. E' accaduto lungo, nelle campagne ad est di Modena, nel tratto prossimo all'incrocio con Stradello Bonaghino. Secondo quanto ricostruito sul posto in maniera

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:unada unin strada Scartazza; Treviso, donna in bici investita da unsulla pista ciclabile in Strada Ovest: è gravissima. Finisce ne; Treviso,da uncade nel fiume. Il soccorritore: «Aveva la testa in acqua»; Stefan, morto travolto sul marciapiede a Milano. Altri due feriti,un 21enne; In prognosi riservatae centauro; Incidente bicinel Bolognese:una giovane

Gravissimo incidente sulla statale, ciclista travolto da un’auto, l’epilogo è tragico. Dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Un ciclista di 61 anni perde la vita in un incidente mortale sulla SS17 nel Foggiano:i ndagini in corso per trovare il responsabile ...

Loria, ciclista travolto e ucciso da un furgone

(oggitreviso.it)

LORIA - Un grave incidente si ... in via Enego. Un ciclista di 88 anni, Aldo Stradiotto, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un furgone. Alcuni testimoni presenti sul posto hanno ...

Travolta in bici dall’auto: è grave una ragazza

(msn.com)

Ennesimo ciclista investito in città: ad avere la peggio una 27enne residente a Jesi. La ragazza è stata falciata ...

Strada Vallazza, ciclista travolto da un'auto: è grave

(gazzettadiparma.it)

Verso le 19,30 in strada Vallazza un ciclista è stato investito da un'auto ed è stato sbalzato a terra procurandosi diversi traumi. Sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica ...