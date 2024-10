Lanazione.it - Gabinetto Vieusseux: il nuovo programma tra radici e futuro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 - Parlare di libri. Per continuare a divulgare e promuovere un patrimonio letterario e artistico unico e inestimabile: per farlo, ilsi rinnova, con unazione ricca, variegata e aperta alle realtà culturali presenti sul territorio, dalla Fondazione Palazzo Strozzi all'Istituto degli Studi del Rinascimento fino alla Scuola Normale Superiore. Un percorso "ambizioso - come spiegano il presidente Riccardo Nencini e il direttore Michele Rossi - che passa dalla sinergia con l'amministrazione comunale - per la prima volta proprietaria dell'immobile sede della prestigiosa istituzione - e si sviluppa attraverso il coinvolgimento di università e fondazioni, grandi case editrici e candidati al Nobel".