Quotidiano.net - Emergenza cybersicurezza, servono più investimenti e cambio di mentalità

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Italia appare un vero e proprio colabrodo digitale. La vulnerabilità dei nostri sistemi informatici, esposti costantemente a intrusioni e furti di dati, rappresenta una minaccia concreta non solo alla privacy dei cittadini ma anche alla stabilità delle nostre istituzioni democratiche. In un’epoca in cui lo spionaggio non richiede più uomini in trincea o microfoni nascosti nei corridoi, ma strumenti sofisticati che penetrano silenziosamente nei server pubblici e privati, è sempre più indispensabile trovare soluzioni per arginare una situazione che ha raggiunto livelli di guardia. Negli ultimi anni i casi di dossieraggio e violazioni dei dati si sono moltiplicati.