"Ecco chi vuole l'immigrazione clandestina". Meloni choc: minacciata di morte per l'Albania (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo Cinque minuti, la premier Giorgia Meloni passa nell'altro salotto di Bruno Vespa, quello di Porta a porta, sempre su Rai 1. Il tema forte dell'intervista è quello dell'immigrazione. I centri in Albania "funzioneranno" e sono "la chiave di volta nella gestione dei flussi non solamente italiani" e per questo l'intesa "riscuote tanta attenzione da parte dell'Ue, l'Europa guarda con interesse all'intesa - sottolinea il presidente del Consiglio -. Se tu migrante irregolare che paghi gli scafisti perché arrivi in Italia ma vuoi andare in Germania ti ritrovi fuori dai confini europei, questo è il più grande deterrente. E' fondamentale per smontare questo business, farò di tutto per farlo funzionare: ho tanti nemici ma anche tanti amici" e dunque "li faremo funzionare", "rispettando il diritto internazionale ma creando problemi seri ai trafficanti" che "mi hanno minacciato di morte". Liberoquotidiano.it - "Ecco chi vuole l'immigrazione clandestina". Meloni choc: minacciata di morte per l'Albania Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo Cinque minuti, la premier Giorgiapassa nell'altro salotto di Bruno Vespa, quello di Porta a porta, sempre su Rai 1. Il tema forte dell'intervista è quello dell'. I centri in"funzioneranno" e sono "la chiave di volta nella gestione dei flussi non solamente italiani" e per questo l'intesa "riscuote tanta attenzione da parte dell'Ue, l'Europa guarda con interesse all'intesa - sottolinea il presidente del Consiglio -. Se tu migrante irregolare che paghi gli scafisti perché arrivi in Italia ma vuoi andare in Germania ti ritrovi fuori dai confini europei, questo è il più grande deterrente. E' fondamentale per smontare questo business, farò di tutto per farlo funzionare: ho tanti nemici ma anche tanti amici" e dunque "li faremo funzionare", "rispettando il diritto internazionale ma creando problemi seri ai trafficanti" che "mi hanno minacciato di".

