Dopo il disastro: i droni sorvolano le zone sommerse dalle alluvioni a Valencia e in Andalusia – Il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso in Andalusia e nella regione di Valencia colpite nelle scorse ore da quella che la stampa spagnola definisce la peggior goccia fredda del secolo. Il fenomeno meteorologico ha portato violenti nubifragi sul Sud Est della Penisola Iberica provocato la morte di almeno 64 persone e allagamenti che hanno distrutto case, auto e infrastrutture. Sono decine i dispersi che la Guardia Civil cerca tramite i droni con i quali sorvola il territorio. Nelle immagini della zona di Malaga che il corpo militare spagnolo pubblica sui propri social si vedono frutteti e campagne allagate, persone sui tetti delle proprie case che attendono di essere soccorse e le auto distrutte dalla forza dell’acqua cumulatasi Dopo che in certe zone, in appena otto ore è caduta la pioggia che normalmente cade nel corso di un anno. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso ine nella regione dicolpite nelle scorse ore da quella che la stampa spagnola definisce la peggior goccia fredda del secolo. Il fenomeno meteorologico ha portato violenti nubifragi sul Sud Est della Penisola Iberica provocato la morte di almeno 64 persone e allagamenti che hanno distrutto case, auto e infrastrutture. Sono decine i dispersi che la Guardia Civil cerca tramite icon i quali sorvola il territorio. Nelle immagini della zona di Malaga che il corpo militare spagnolo pubblica sui propri social si vedono frutteti e campagne allagate, persone sui tetti delle proprie case che attendono di essere soccorse e le auto distrutte dalla forza dell’acqua cumulatasiche in certe, in appena otto ore è caduta la pioggia che normalmente cade nel corso di un anno.

