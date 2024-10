Liberoquotidiano.it - "Da dove vengono quei soldi?", "Provo compassione per lui": Gasparri-Licheri, volano insulti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)stracci, seppur a distanza, tra Maurizioed Ettore. Il senatore di Forza Italia è tornato a parlare del lauto compenso che il Movimento 5 Stelle elargiva al suo fondatore Beppe Grillo. Riconoscimento dai tratti ancora misteriosi al punto cheha presentato un ricorso alla Corte dei Conti. Ricorso - fa sapere in queste ore - "inoltrato contro lo sperpero di denaro indirizzato a Grillo". A suo dire "Grillo si è fatto pagare 300mila euro l'anno per non si sa quali attività". Per questo - prosegue - "vorremmo sapere se questiprovengano dal suo gruppo parlamentare perché, in questo caso, si tratterrebbe di denaro pubblico. I cittadini avrebbero quindi pagato Grillo? Un moralista inconsistente che avrebbe fatto meglio a rimanere nei teatri,, ahimè, anche lì vede la sua carriera tracollare.