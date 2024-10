Crimea, il video della bimba di 10 anni fa impazzire i russi: come puniscono la madre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per qualcuno la punizione è "veniale", ma il messaggio che hanno mandato le autorità russe ai residenti in Crimea è chiaro e inquietante: ogni forma di "insofferenza" verrà intercettata e repressa, indipendentemente da chi provenga il dissenso. La polizia della regione annessa a Mosca nel 2014 (e che ancora oggi è oggetto delle mire di riconquista da parte di Kiev) ha messo sotto inchiesta una donna di 38 anni. La sua colpa? Non aver vigilato a sufficienza sulla figlia di 10 anni. Sarebbe la bimba, infatti, la pericolosa insurrezionista ma non potendo venire formalmente incriminata, la responsabilità è della mamma, che secondo l'accusa è venuta meno ai "suoi doveri genitoriali". Per questo, ora rischia una ammenda di 500 rubli (corrispondenti a circa 5 euro) o a un monito ufficiale. Liberoquotidiano.it - Crimea, il video della bimba di 10 anni fa impazzire i russi: come puniscono la madre Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per qualcuno la punizione è "veniale", ma il messaggio che hanno mandato le autorità russe ai residenti inè chiaro e inquietante: ogni forma di "insofferenza" verrà intercettata e repressa, indipendentemente da chi provenga il dissenso. La poliziaregione annessa a Mosca nel 2014 (e che ancora oggi è oggetto delle mire di riconquista da parte di Kiev) ha messo sotto inchiesta una donna di 38. La sua colpa? Non aver vigilato a sufficienza sulla figlia di 10. Sarebbe la, infatti, la pericolosa insurrezionista ma non potendo venire formalmente incriminata, la responsabilità èmamma, che secondo l'accusa è venuta meno ai "suoi doveri genitoriali". Per questo, ora rischia una ammenda di 500 rubli (corrispondenti a circa 5 euro) o a un monito ufficiale.

