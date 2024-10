Cos’è la Gota frìa, il fenomeno atmosferico che ha devastato Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna la chiamano “Gota frìa” ed è l’evento atmosferico che ha devastato Valencia, con decine di vittime (almeno 50), altrettanti dispersi e un’entità incalcolabile di danni. Cos’è la Gota frìa? Letteralmente significa “goccia fredda” e si verifica quando l’aria polare che si muove verso l’Europa occidentale, si scontra con l‘aria più umida e calda del Mar Mediterraneo, un fenomeno che si verifica in particolare nei periodi di cambiamenti stagionali (all’inizio dell’autunno e all’inizio della primavera). Lo scontro a bassa quota genera dei vortici di aria che causano forti tempeste e un’importante abbassamento delle temperature. Secondo quanto raccontano i giornali spagnoli si tratta della peggiore inondazione dall’inizio del secolo, paragonabile soltanto a quelli del 1987 e del 1982. La tempesta ha colpito la costa mediterranea spagnola da Malaga a Valencia per cinque giorni. Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la Gota frìa, il fenomeno atmosferico che ha devastato Valencia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna la chiamano “” ed è l’eventoche ha, con decine di vittime (almeno 50), altrettanti dispersi e un’entità incalcolabile di danni.la? Letteralmente significa “goccia fredda” e si verifica quando l’aria polare che si muove verso l’Europa occidentale, si scontra con l‘aria più umida e calda del Mar Mediterraneo, unche si verifica in particolare nei periodi di cambiamenti stagionali (all’inizio dell’autunno e all’inizio della primavera). Lo scontro a bassa quota genera dei vortici di aria che causano forti tempeste e un’importante abbassamento delle temperature. Secondo quanto raccontano i giornali spagnoli si tratta della peggiore inondazione dall’inizio del secolo, paragonabile soltanto a quelli del 1987 e del 1982. La tempesta ha colpito la costa mediterranea spagnola da Malaga aper cinque giorni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cos’è la Gota frìa, il fenomeno atmosferico che ha devastato Valencia; Goccia fredda dall'Irlanda quanto dura? Cos'è cosa e perché sta ritardando l'estate. Le previsioni meteo; Maltempo in Toscana, allerta gialla per temporali: le zone a rischio. Il fenomeno della “goccia fredda”; Cos'è la "Goccia fredda", il fenomeno atmosferico che ritarda l'arrivo dell'estate; Isole Baleari: Una tempesta estrema lascia numerosi yacht bloccati; Leggi >>>

Fenomeni esogeni e fenomeni endogeni

(skuola.net)

Ma anche le coste basse sono a grave rischio di erosione. Si ritiene che la causa più profonda di questo fenomeno consista nell'innalzamento del livello del mare, a sua volta dipendente dall ...

Arthur Schopenhauer: fenomeno, noumeno e velo di Maya

(skuola.net)

Per Schopenhauer invece, a differenza di Kant, il fenomeno è illusione ingannevole, sogno, pura apparenza illusoria. È la cosa così come appare, dietro cui si nasconde il noumeno. Questi ...

La poetica del fanciullino di Pascoli

(studenti.it)

L’unica consolazione è la poesia che permette di partecipare alla vita. Il poeta in un certo senso sottrae le cose al destino di vanificazione e le restituisce alla vita. Se tutto nella storia ...

Tutti Fenomeni

(rockit.it)

Tutti Fenomeni, nome d'arte di Giorgio Quarzo Guarascio, classe '96, originario di Roma. Lol rap, arrogante, ma anche un po' sentimentale, si fa riconoscere subito per la sua vena ironica. Sul ...