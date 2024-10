Correggio, aggredito e ferito nel cortile di casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Correggio (Reggio Emilia), 30 ottobre 2024 - Ha tentato di rubare su un’auto in sosta in un cortile privato, la scorsa notte a Correggio. Ma è stato sorpreso dal proprietario, insospettito da alcuni rumori che arrivavano dall'esterno. Un pakistano di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, ha reagito, spingendo il padrone di casa, rovinato a terra e poi ulteriormente colpito con un pugno allo stomaco e afferrato per le braccia. Ne è nata una colluttazione, con il ladro a sua volta caduto a terra. Sono arrivati i carabinieri, che poco prima erano stati informati dell’intrusione nel cortile, con il pakistano che è stato fermato e dichiarato in arresto. Recuperato il bottino di 140 euro, che il ladro, diventato rapinatore, aveva arraffato da una cassetta che era sotto il sedile anteriore della vettura. Ilrestodelcarlino.it - Correggio, aggredito e ferito nel cortile di casa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 30 ottobre 2024 - Ha tentato di rubare su un’auto in sosta in unprivato, la scorsa notte a. Ma è stato sorpreso dal proprietario, insospettito da alcuni rumori che arrivavano dall'esterno. Un pakistano di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, ha reagito, spingendo il padrone di, rovinato a terra e poi ulteriormente colpito con un pugno allo stomaco e afferrato per le braccia. Ne è nata una colluttazione, con il ladro a sua volta caduto a terra. Sono arrivati i carabinieri, che poco prima erano stati informati dell’intrusione nel, con il pakistano che è stato fermato e dichiarato in arresto. Recuperato il bottino di 140 euro, che il ladro, diventato rapinatore, aveva arraffato da una cassetta che era sotto il sedile anteriore della vettura.

