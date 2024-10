Lapresse.it - Coppa Libertadores, l’Atletico Mineiro è la prima finalista

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è ladella. Alla squadra brasiliana è bastato pareggiare per 0-0 in casa del River Plate, davanti agli 80mila spettatori dello stadio Monumental, per staccare il pass per la seconda finale della sua storia. La squadra dell’attaccante veterano Hulk aveva battuto i rivali per 3-0 nella semifinale di andata in Brasile. In finaleaffronterà quasi certamente il Botafogo in un derby tutto brasiliano. Stanotte l’altra semifinale Penarol-Botafogo Nell’altra semifinale, infatti, i bianconeri di Rio de Janeiro partono dal 5-0 ottenuto all’andata contro gli uruguagi del Penarol. Le squadre brasiliane hanno vinto lanegli ultimi cinque anni. La finale è in programma il 30 di novembre allo stadio Monumental di Buenos Aires, la casa proprio del River Plate che ha perso così una grandissima occasione.