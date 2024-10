Concordato preventivo in scadenza il 31 ottobre, si teme il flop con l’adesione al 10% (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scade il 31 ottobre 2024 la possibilità di aderire al Concordato preventivo biennale, la misura pensata dal governo Meloni per permettere a determinate tipologie di contribuenti di sanare, a condizioni molto vantaggiose, le somme evase nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. L’esecutivo spera con questa mossa di aumentare il gettito delle entrate, ma al momento sembra che l’adesione sia ancora molto bassa e che si possa palesare l’ipotesi di un flop. Si tratta di un problema non di certo trascurabile, visto che i proventi derivanti da questo patto con i contribuenti (stimati 2 miliardi di euro) dovrebbero contribuire a coprire la riduzione dell’Irpef. Va specificato, tuttavia, che prudentemente il governo ha deciso di non prevedere nessun gettito dal Concordato preventivo nella Manovra 2025, anche se i problemi nella maggioranza restano. Quifinanza.it - Concordato preventivo in scadenza il 31 ottobre, si teme il flop con l’adesione al 10% Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scade il 312024 la possibilità di aderire albiennale, la misura pensata dal governo Meloni per permettere a determinate tipologie di contribuenti di sanare, a condizioni molto vantaggiose, le somme evase nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. L’esecutivo spera con questa mossa di aumentare il gettito delle entrate, ma al momento sembra chesia ancora molto bassa e che si possa palesare l’ipotesi di un. Si tratta di un problema non di certo trascurabile, visto che i proventi derivanti da questo patto con i contribuenti (stimati 2 miliardi di euro) dovrebbero contribuire a coprire la riduzione dell’Irpef. Va specificato, tuttavia, che prudennte il governo ha deciso di non prevedere nessun gettito dalnella Manovra 2025, anche se i problemi nella maggioranza restano.

