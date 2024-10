Classifica dei fatturati del 2023: Parmalat tra le prime 15 aziende in Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parmalat si Classifica tra le prime quindici imprese con il maggior fatturato nel corso del 2023. La nota azienda parmense del settore alimentare ha infatti fatturato 10.2 miliardi di euro nell'anno appena trascorso, Classificandosi in 14esima posizione1. Lo rivela uno studio di As Mediobanca. Parmatoday.it - Classifica dei fatturati del 2023: Parmalat tra le prime 15 aziende in Italia Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sitra lequindici imprese con il maggior fatturato nel corso del. La nota azienda parmense del settore alimentare ha infatti fatturato 10.2 miliardi di euro nell'anno appena trascorso,ndosi in 14esima posizione1. Lo rivela uno studio di As Mediobanca.Â

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Parmalat surclassa Granarolo: otto punti di differenza nell’utile di profitto. A confronto le prime quattro imprese d’Italia; Dairy, la top 20 mondiale dei produttori; La classifica delle società italiane per fatturato: Enel in vetta, FCA Italy in top 5; Nella classifica di Mediobanca delle aziende italiane Verona prima fra le venete; Valore economico dei brand alimentari, Nestlé domina. Italia addio, fuori dalla top 10; Nestlé al top, in calo Barilla e Ferrero: i 100 brand del food a maggior valore; Leggi >>>

Fine dining italiano in crescita: chi sono (e quanto fatturano) i colossi dell’alta ristorazione

(corriere.it)

Il report dell’Ufficio Studi Panmbianco mostra una crescita generalizzata del settore del fine dining italiano, con i ricavi che nel 2023 sono aumentati del 17 per cento rispetto all’anno precedente.

Fattura semplificata forfettari: dal 1° gennaio 2025 senza tetto massimo

(fiscoetasse.com)

In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari. L'art 21 bis ...

Quali sono le 40 aziende che fatturano di più in Campania: la classifica

(napolitoday.it)

Dall'analisi dei fatturati delle imprese campane, relativi all'anno 2023, è possibile delineare quali siano i settori capaci di produrre un volume d'affari più alto nella nostra regione ...

Migliori asciugatrici: la classifica di novembre 2024 e guida all’acquisto

(fanpage.it)

Ma prima di procedere alla classifica, vediamo qual è la differenza tra un'asciugatrice a condensazione e una a pompa di calore e perché è così importante. Le asciugatrici si distinguono in ...