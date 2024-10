Lettera43.it - Che cos’è la Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito la Spagna

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La violenta ondata di maltempo che ha travolto la, causando gravi danni e portando, nella sola Valencia, a un tragico bilancio di almeno 60 morti, è definito, acronimo di Depresion Aislada en Niveles Altos, uncomune nella penisola iberica e nelle aree del Mediterraneo occidentale.lae come si forma? Lasi verifica quando una massa di aria fredda, che normalmente viaggia all’interno delle correnti a getto in alta quota, si stacca dal flusso principale, formando una depressione chiusa con una circolazione indipendente. Le correnti a getto sono flussi di venti che circolano a grande velocità da ovest a est, creando una sorta di recinto per l’aria fredda artica, la quale rimane normalmente confinata nelle aree settentrionali del pianeta.