Cgil e Uil proclamano otto ore di sciopero generale il 29 novembre “per cambiare la manovra di bilancio” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Cgil e la Uil hanno proclamato uno sciopero generale di otto ore per la giornata di venerdì 29 novembre, una mobilitazione indetta per chiedere al governo di Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra di “cambiare la manovra di bilancio”, definita dai due sindacati “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e “per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dei segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. “Siamo stati convocati la prossima settimana”, martedì 5 novembre a Palazzo Chigi, “con una manovra già consegnata alle Camere, che ha pochissimi margini di cambiamento”, ha detto Bombardieri. Tpi.it - Cgil e Uil proclamano otto ore di sciopero generale il 29 novembre “per cambiare la manovra di bilancio” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lae la Uil hanno proclamato unodiore per la giornata di venerdì 29, una mobilitazione indetta per chiedere al governo di Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra di “ladi”, definita dai due sindacati “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e “per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dei segretari generali die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. “Siamo stati convocati la prossima settimana”, martedì 5a Palazzo Chigi, “con unagià consegnata alle Camere, che ha pochissimi margini di cambiamento”, ha detto Bombardieri.

I segretari generali di Cgil, Maurizio Landini (a sinistra), e Uil, Pierpaolo Bombardieri (a destra). Credit: AGF

