Casa di riposo don Orione, tutte le speranze attorno al tavolo in prefettura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Disponibilità all'ascolto e comprensione, ma nessun indirizzo su quello che accadrà in futuro. Le tante domande di familiari e lavoratori della Casa di riposo antoniana Don Orione sono rimaste senza risposta dopo l'incontro convocato nella sede dal direttore don Graziano Bonfitto. Tutto resta Reggiotoday.it - Casa di riposo don Orione, tutte le speranze attorno al tavolo in prefettura Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Disponibilità all'ascolto e comprensione, ma nessun indirizzo su quello che accadrà in futuro. Le tante domande di familiari e lavoratori delladiantoniana Donsono rimaste senza risposta dopo l'incontro convocato nella sede dal direttore don Graziano Bonfitto. Tutto resta

In mancanza di alternative volte a conservare il patrimonio assistenziale e occupazionale che la Casa di Riposo Don Orione offre da più di 40 anni al territorio reggino, le attività termineranno defin ...

"L’operatore economico si era fatto avanti dopo l’annuncio della chiusura lo scorso luglio, ma non ha offerto garanzie" ...

Un appello affinché si possa trovare una soluzione capace di dare continuità alla struttura. I familiari degli ospiti alla Rsa che ha segnato una pagina importante nella storia dei servizi della città ...

