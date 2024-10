Bond da 100 milioni. Circa 3.800 le adesioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cassa Centrale Banca (in foto l’ad Sandro Bolognesi) ha concluso il collocamento del primo green Bond Senior Preferred da 100 milioni di euro. La sottoscrizione, spiega una nota, era riservata alla clientela delle banche affiliate al gruppo bancario cooperativo. Il collocamento ha visto l’adesione di Circa 3.800 clienti. Quotidiano.net - Bond da 100 milioni. Circa 3.800 le adesioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cassa Centrale Banca (in foto l’ad Sandro Bolognesi) ha concluso il collocamento del primo greenSenior Preferred da 100di euro. La sottoscrizione, spiega una nota, era riservata alla clientela delle banche affiliate al gruppo bancario cooperativo. Il collocamento ha visto l’adesione di3.800 clienti.

Bond da 100 milioni. Circa 3.800 le adesioni

Cassa Centrale Banca (in foto l’ad Sandro Bolognesi) ha concluso il collocamento del primo green bond Senior Preferred da 100 milioni di euro ... Il collocamento ha visto l’adesione di circa 3.800 ...

Ccb, bond da 100 mln

Cassa centrale banca ha portato a termine il collocamento del green bond da 100 milioni di euro, destinato alla clientela del gruppo bancario cooperativo, il primo nell'ambito del Framework Esg di gru ...

UniCredit, rimborso anticipato di bond 2036 per 100 milioni di euro

UniCredit eserciterà l'opzione di rimborso integrale in via anticipata, in data 14 novembre 2024, di 100 milioni di euro in bond senior a tasso ...

Cassa Centrale Banca colloca con successo il primo green bond Senior Preferred

I proventi dell’operazione, che ha un valore di 100 milioni di euro, saranno impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile ...