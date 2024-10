Calciomercato.it - Blitz Juve: vice Vlahovic a sorpresa dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)A: osservato speciale per Giuntoli e la dirigenza dellantus. Ecco l’ultimo nome sul mercato Lantus di Thiago Motta, dopo il pirotecnico 4-4 di San Siro, è scesa in campo all’Allianz Stadium per ospitare il Parma dell’ex Next Gen Pecchia. Nessun riposo per Dusan, costretto a fare gli straordinari a causa dell’assenza prolungata di Arek Milik.ntus,A: osservato speciale all’Allianz Stadium. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato (Foto LaPresse) – calciomercato.itIn questa situazione, a tenere banco in sede di calciomercato per laè sempre il. In conferenza stampa, alla vigilia del turno infrasettimanale, Thiago Motta si è espresso così: “Quando riposerà vedremo il momento e la partita che affronteremo, a seconda di cosa avremo bisogno davanti.