Lapresse.it - Argentina, fermata coppia di italiani con bambina nata da maternità surrogata

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due uominisono stati fermati venerdì scorso all’aeroporto di Buenos Aires mentre stavano per tornare in Italia con unacon. Lo riferisce La Nacion, senza rivelare l’identità dei due, che alle autorità hanno spiegato di aver concordato la gravidanza con una donna di 28 anni originaria della città di Rosario. Lail 10 ottobre in una clinica della capitale, secondo l’accordo sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla. Uno dei due uomini, scrive il quotidiano, è un oncologo di Pavia ed entrambi viaggiavano con la donna verso Parigi. La giustizia federale ha aperto un procedimento penale e ordinato con urgenza ai quattro il divieto di lasciare il Paese. La“è una questione che non è regolamentata. La stiamo studiando.