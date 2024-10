Ilgiorno.it - Anche Marcell Jacobs spiato dalla “cricca” di Equalize subito dopo l’oro olimpico

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brescia, 30 ottobre 2024 – Non solo politici, magistrati, famiglie di facoltosi imprenditori. Sotto la lente degli “spioni” dellaera finito. "Le analisi forensi", nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti "hanno permesso di accertarel’interessamento" da parte di due degli indagati "nel dossier richiesto e in intercettazioni illecite a carico die del suo staff commissionato da Carmine Gallo e a sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d’identificazione". Pazzali e la “talpa“ nella Guardia di finanza. “Storari sta indagando su di te, è cattivissimo” Si tratta di una ricerca che avviene nel settembre del 2021,la vittoria dell'oro