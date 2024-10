Alluvione a Valencia, a rischio l’ultimo Gp dell’anno: Bagnaia non avrebbe speranze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Alluvione che ha colpito la regione di Valencia nelle ultime ore (provocando più di 70 morti) ha devastato anche alcune strutture del circuito Ricardo Tormo di Cheste, dove tra due settimane si correrà l’ultima gara del Campionato di MotoGP, la corsa della speranza per Bagnaia per vincere il titolo in volata contro Martìn. Se dovessero cancellare la gara sarebbe già finita. Martín e Bagnaia sono al momento separati da 17 punti, quando mancano due gran premi. Correranno questo fine settimana in Malesia. Lo spagnolo ha un primo match point, se finisse la gara con 38 punti di distacco sul campione del mondo. “Pur restando sullo sfondo data la dimensione della tragedia di Valencia – scrive El Paìs – la possibile cancellazione del gran premio aggiunge un fattore esterno fuori controllo alla battaglia sportiva in pista“. Ilnapolista.it - Alluvione a Valencia, a rischio l’ultimo Gp dell’anno: Bagnaia non avrebbe speranze Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’che ha colpito la regione dinelle ultime ore (provocando più di 70 morti) ha devastato anche alcune strutture del circuito Ricardo Tormo di Cheste, dove tra due settimane si correrà l’ultima gara del Campionato di MotoGP, la corsa della speranza perper vincere il titolo in volata contro Martìn. Se dovessero cancellare la gara sarebbe già finita. Martín esono al momento separati da 17 punti, quando mancano due gran premi. Correranno questo fine settimana in Malesia. Lo spagnolo ha un primo match point, se finisse la gara con 38 punti di distacco sul campione del mondo. “Pur restando sullo sfondo data la dimensione della tragedia di– scrive El Paìs – la possibile cancellazione del gran premio aggiunge un fattore esterno fuori controllo alla battaglia sportiva in pista“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a, almeno 73 morti, molti dispersi: in 8 ore la pioggia di un anno; Spagna, almeno 72 morti e decine di dispersi. «Persone intrappolate come topi»; Alluvioni in Spagna, aalmeno 70 morti: cos'è un DANA e le cause del fenomeno atmosferico;: oltre 60 morti, anche bambini; Alluvioni in Spagna, almeno 70 morti per la «peggior goccia fredda del secolo». In 8 ore la pioggia di un anno: 3 giorni di lutto nazionale; Cronaca meteo. Spagna, disastrosa, in otto ore la pioggia di un anno. Almeno 72 vittime e decine di dispersi - Video; Leggi >>>

Alluvione a Valencia, oltre 72 morti: «In 8 ore la pioggia di un anno». Può accadere anche in Italia? L'esperto spiega le zone a rischio

(corriereadriatico.it)

Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna con piogge torrenziali, soprattutto a Sud e a Est del Paese, è particolarmente pericolosa poiché è ...

Alluvione in Spagna, il meteorologo: «Ecco le zone a rischio in Italia e quando i temporali estremi possono colpire. C'è anche la Puglia»

(msn.com)

«In Italia ci sono stati fenomeni simili a quello accaduto in Spagna». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com confronta quanto accaduto nella zona di Valencia con le alluvioni ...

Valencia alluvione oggi, almeno 73 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Alluvione a Valencia: oltre 70 morti, anche bambini. Centinaia di intrappolati (VIDEO)

(msn.com)

AGI - È emergenza infinita in Spagna, dove lo stesso premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che una nuova ondata di maltempo è attesa sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore. Lo strari ...