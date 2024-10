Allarme abusivi: "Fidatevi soltanto dei fioristi di fiducia" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fra qualche giorno in tutta Italia si celebrerà la commemorazione dei defunti. In questa ricorrenza fare visita ai cimiteri per ricordare la memoria dei propri cari si conferma una tradizione, sempre accompagnata da un omaggio floreale. Ricorrenza che si conferma essere anche la prima per rilevanza commerciale per il settore florovivaistico. Tra le scelte predilette dei modenesi che si recheranno a fare visita ai propri cari si conferma il crisantemo, fiore simbolo di questa ricorrenza e particolarmente adatto alle temperature autunnali. Seguono poi le rose, lilium (gigli), le gerbere e i garofani. Anche le orchidee sono molto gettonate, da quelle vendute nell’apposita scatolina fino alla varietà di Dendrobium. Ilrestodelcarlino.it - Allarme abusivi: "Fidatevi soltanto dei fioristi di fiducia" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fra qualche giorno in tutta Italia si celebrerà la commemorazione dei defunti. In questa ricorrenza fare visita ai cimiteri per ricordare la memoria dei propri cari si conferma una tradizione, sempre accompagnata da un omaggio floreale. Ricorrenza che si conferma essere anche la prima per rilevanza commerciale per il settore florovivaistico. Tra le scelte predilette dei modenesi che si recheranno a fare visita ai propri cari si conferma il crisantemo, fiore simbolo di questa ricorrenza e particolarmente adatto alle temperature autunnali. Seguono poi le rose, lilium (gigli), le gerbere e i garofani. Anche le orchidee sono molto gettonate, da quelle vendute nell’apposita scatolina fino alla varietà di Dendrobium.

