Addio a Franco Naccari: morto lo storico imprenditore ravennate: "Se ne va un gentiluomo" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lutto nel ravennate: è morto ieri Franco Naccari, fondatore di Gsa (Gestione servizi ambientali) insieme ad Alessandro Pedone e Carmelo Grizzaffi. Lo ricorda con commozione l'azienda con sede a Glorie di Bagnacavallo: "Franco Naccari nato a Ravenna, da sempre attivo e persona conosciuta in tutta Ravennatoday.it - Addio a Franco Naccari: morto lo storico imprenditore ravennate: "Se ne va un gentiluomo" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lutto nel: èieri, fondatore di Gsa (Gestione servizi ambientali) insieme ad Alessandro Pedone e Carmelo Grizzaffi. Lo ricorda con commozione l'azienda con sede a Glorie di Bagnacavallo: "nato a Ravenna, da sempre attivo e persona conosciuta in tutta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Addio a Franco Naccari: morto lo storico imprenditore ravennate: "Se ne va un gentiluomo"; Leggi >>>

Morto Franco Monteleone, addio all'ex direttore degli studi Rai di Napoli: era stato ideatore de «La Squadra»

(msn.com)

È stato dirigente della Rai, con responsabilità varie, dalla Terza Rete televisiva, a Radiotre, alla vicedirezione di Rai International, alla direzione del Centro di Produzione ...

Addio a Franco Monteleone, ex dirigente Rai e storico di radio e tv

(rainews.it)

Aveva 86 anni. E' stato alla vicedirezione di Rai International e alla direzione del Centro di Produzione Tv di Napoli ...

Addio a Franco Uliassi padre dello chef stellato: aprì con lui il ristorante a Senigallia

(msn.com)

La famiglia Uliassi in lutto per la scomparsa di Franco Uliassi. Aveva 92 anni. Ex camionista, di origine contadina, aveva lavorato con la moglie nel bar sulla Statale di Cesano, a Senigallia, ...

Addio a Franco Uliassi, papà dello chef

(msn.com)

Si è spento Franco Uliassi, aveva 92 anni. Il padre dello Chef Tre Stelle Michelin lascia la moglie Bianca e oltre Mauro i figli Catia e Valtero. La camera ardente è stata allestita ieri all’obitorio ...